- "Chiedo a tutti i candidati di non fare promesse che non possono mantenere. Quello che si può fare lo facciamo fino all'ultima goccia di sudore, quello che non si può fare lo diciamo subito". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in occasione dell'apertura della campagna elettorale della sindaca uscente Virginia Raggi in piazza San Basilio a Roma. (Rer)