Via Antonini, Intesa Sanpaolo, per residenti "Torre dei moro", sospensione mutuo per 12 mesi

- Il Gruppo Intesa Sanpaolo comunica in una nota di aver deciso di avviare una serie di interventi per fare fronte alla situazione di emergenza creatasi in seguito all’incendio che ha danneggiato l’immobile di Milano in via Antonini. In particolare, la banca prevede la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in essere per famiglie proprietarie dell’immobile danneggiato. Inoltre mette a disposizione prestiti personali a condizioni agevolate per far fronte alle prime spese fornendo così un sostegno finanziario dedicato e le proprie filiali per fornire prontamente informazioni e assistenza. La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, attraverso Intesa Sanpaolo Assicura, mette immediatamente a disposizione di ciascun cliente titolare di una copertura assicurativa per la protezione della casa e del mutuo un plafond dedicato, utilizzabile liberamente attraverso la centrale operativa di assistenza per: soggiorno in albergo o residence, che consente il supporto nella prenotazione di un hotel o un residence e il pagamento delle relative spese; autovettura sostitutiva, che mette a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata un’auto ad uso privato e a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall’autonoleggio; servizio di recupero auto, che consente di ricevere un supporto per rimettere in strada l'auto eventualmente bloccata in box inagibili, effettuare il trasferimento in officina per eventuali riparazioni, rimorchiare l'auto in un parcheggio custodito o in demolizione; supporto informativo e spese rifacimento documenti, che offre informazioni pratiche e il rimborso delle spese sostenute qualora sia necessaria la nuova emissione di documenti andati persi nell’evento, quali ad esempio passaporto, carta di identità, patente. I clienti interessati dall’evento avranno anche a disposizione un numero di telefono dedicato con una linea diretta di assistenza per semplificare e accelerare le loro richieste, oltre al continuo supporto nell’apertura e gestione del loro sinistro. “Siamo vicini in questa triste circostanza alle famiglie colpite dal drammatico rogo – dichiara Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo – Per venire incontro alla situazione d’emergenza in cui si trovano numerose famiglie abbiamo attivato iniziative dedicate con le quali vogliamo rapidamente contribuire affinchè ogni singolo nucleo familiare colpito possa ritornare, quanto prima possibile, alla normalità”. (Com)