Roma: controlli anti abusivismo zona Colosseo, sanzionato un saltafila

- Proseguono i servizi di controllo e contrasto al degrado e l’abusivismo commerciale nell’area turistica di Piazza Venezia, dei Fori Imperiali e del Colosseo da parte dei carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia. Nell’area limitrofa all’Anfiteatro Flavio, i carabinieri a seguito di un mirato servizio di osservazione hanno individuato un cittadino straniero, di 37 anni, mentre esercitava promozione turistica e intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, che erano stati preventivamente acquistati on-line. Il 37enne è stato sanzionato amministrativamente per 400 euro e nei suoi confronti è stato anche adottato l’ordine di allontanamento dall'area Unesco e il divieto di accesso alla stessa per le prossime 48 ore. Identificati altri 7 cittadini stranieri, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh e Senegal, che nell’area archeologica erano intenti al commercio ambulante illegale. Nei loro confronti i militari hanno contestato sanzioni amministrative per un importo di 39.000 euro ed inoltre è stato emesso un ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore. Centinaia e centinaia gli oggetti privi di marchi che sono stati sequestrati dai militari tra bracciali di cuoio di vari colori, cappelli in paglia, statuette di legno e bottigliette d’acqua. (Rer)