Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), importante investire in economia sostenibile

- Le imprese "stanno chiedendo e chiederanno le risorse messe a disposizione dalle banche nell’ambito del Pnrr, anche se nel corso del 2020 hanno accumulato una maggiore liquidità non sapendo dove investire". Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, parlando a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Ora ci sono obiettivi, possibilità e indirizzi di possibile investimento come la lotta al cambiamento climatico o l’economia sostenibile: chi investirà in queste direzioni avrà il dominio del mercato nei prossimi decenni", ha aggiunto. (Rin)