+ Roma 2021: Conte, M5s vicino a Raggi, chiedo rinnovo mandato, ha carte in regola +

- "Oggi il M5s è vicino a Virginia Raggi e chiede il rinnovo del mandato. Lo chiede con le carte in regola". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in occasione dell'apertura della campagna elettorale della sindaca uscente Virginia Raggi in piazza San Basilio a Roma. "E io chiedo di parlare ai cittadini in modo chiaro. Se ci sono stati errori esaminateli. Ma abbiamo tutte le carte in regola con Virginia Raggi", ha concluso. (Rer)