Afghanistan: Boeing 737 Ariana Airlines riprende collegamento tra Kabul e di Mazar-i-Sharif

- Sono ripresi questa mattina i voli interni in Afghanistan con i primi collegamenti tra l’aeroporto di Mazar-i- Sharif e l’aeroporto di Kabul, per ora operati da un Boeing 737 della compagnia aerea afgana Ariana Airlines. La notizia della ripresa dei voli aerei, nonostante le difficoltà tecniche riscontrate dai talebani per all’aeroporto di Kabul, è stata annunciata ieri dall’Autorità per l’aviazione civile dell’Afghanistan. Il servizio aereo in Afghanistan è rimasto sospeso in questi giorni dopo il ritiro avvenuto il 31 agosto scorso degli ultimi militari statunitensi del Paese dopo oltre due settimane di operazioni di evacuazione di personale militare, operatori civili, diplomatici e migliaia di civili afgani. (segue) (Res)