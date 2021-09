Afghanistan: Boeing 737 Ariana Airlines riprende collegamento tra Kabul e di Mazar-i-Sharif (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ritiro degli ultimi militari dall’Afghanistan gli Stati Uniti, che hanno gestito in questi anni l’aeroporto di Kabul, l’unico scalo aereo del Paese è di fatto non in funzione a causa della mancanza di tecnici tra i talebani in grado di gestire il traffico aereo. Nella sua ritirata le Forze armate statunitensi hanno inoltre reso inservibili decine di aerei e veicoli corazzati e sistemi di difesa missilistica. Il capo del comando centrale (Centcom), il generale Kenneth McKenzie, ha affermato che 73 aerei che si trovavano già all'aeroporto internazionale di Hamid Karzai sono stati "smilitarizzati" o resi inutili dalle truppe statunitensi prima di concludere l'evacuazione. (Res)