Viabilità: Fontana, da Cingolani dichiarazione sostenibilità ambientale di Pedemontana

- Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, nel corso del suo intervento a una conferenza stampa sulla Pedemontana ha ringraziato anche il ministro Cingolani, "che ha provveduto a rilasciare un importante documento dal quale risulta la sostenibilità ambientale dell'opera". Come ha poi aggiunto Fontana, "abbiamo la dichiarazione della sostenibilità ambientale, ma abbiamo anche i finanziamenti della Bei e la banca europea degli investimenti pone come condizione essenziale per finanziare un'opera che sia sostenibile da un punto di vista ambientale. Bei ha contribuito al finanziamento di quest'opera riconoscendo come anche l'Europa riconosca la sostenibilità e l'importanza di questo nostro intervento". (Rem)