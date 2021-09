Roma 2021: Conte, dati sono fatti oggettivi e certificano buona amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati di Standard & Poor's sono oggettivi e per la prima volta hanno certificato il risanamento dei conti di Roma. Questi sono fatti. La nostra proposta è concreta". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in occasione dell'apertura della campagna elettorale della sindaca uscente Virginia Raggi in piazza San Basilio a Roma. "Guardiamo in faccia i cittadini e diciamo che un lavoro è stato avviato. Ci è voluto un po' di tempo ma Raggi ha trovato una situazione disastrosa, si veniva da Mafia Capitale", ha concluso. (Rer)