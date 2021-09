Vaccino: Fratoianni, disponibile a obbligo, ma Stato si assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è dubbio, e non è la prima volta che lo fa, che Salvini fa campagna elettorale cercando di agitarsi parecchio quando è in una situazione di difficoltà, e tenta di surfare ogni elemento di tensione e ogni picco di emotività nel Paese". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ad "Agorà Estate" su Rai3. "Sono stato fra i primi a dire di essere disponibile all'obbligo vaccinale, anzi a dire di più: lo Stato si assuma, piuttosto di un obbligo surrettizio introdotto attraverso altri strumenti che rischiano elementi di confusione, una responsabilità politica ben precisa, io sono pronto a discutere di questo. Ma attenzione c'è un problema di controlli, e poi c'è un problema legato anche nei luoghi dove il controllo si fa, il rischio è che quello strumento di per sé non sia sufficiente", ha aggiunto.(Rin)