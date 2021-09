Fisco: Mastrocinque (Caf-Cia), bene sottosegretario Guerra, basta rottamazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo la posizione espressa dalla sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, contraria a nuove rottamazioni generalizzate, e perciò ingiuste, perché premiano nel mucchio anche chi potendo pagare non l'ha fatto a differenza di quanto richiesto da M5s e Lega". E' il commento del presidente di Caf Cia, Alessandro Mastrocinque. "Inoltre, sulla riforma fiscale, Guerra evidenzia come il percorso per portare alla sua nascita sia lungo, e il punto di partenza ancora lontano dall'essere definito. Sulle questioni più urgenti, anche per noi è prioritaria la necessità di un taglio immediato del cuneo fiscale e la necessità con pragmatismo e realismo di apportare gli opportuni adeguamenti al reddito di cittadinanza. Sono posizioni per noi condivisibili - sottolinea - ma ribadiamo come sia necessario ragionare in maniera complessiva su tutti questi punti, che se affrontati singolarmente potrebbero portare a interventi non coordinati e non armonizzati. Bisogna avere una visione complessiva e il coraggio delle scelte per il futuro di tutti, e auspicare che le divergenze tra i partiti trovino una sintesi efficace, per non rallentare ulteriormente il percorso della riforma fiscale". (Com)