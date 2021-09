Viabilità: Castelli (Pedemontana), progetto di finire i lavori per Olimpiadi 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è quello di finire la Pedemontana in concomitanza con le Olimpiadi. Lo ha detto il presidente di Autostrdaa Pedemontana Lombarda, Roberto Castelli, durante il suo intervenuto alla conferenza di presentazione che si è tenuta presso Palazzo Lombardia. "Le tappe adesso sono quella di definire il progetto esecutivo, che è previsto che venga definito intorno all'anno venturo, verso ottobre. E poi si pensa che all'inizio del 2023 si possa posare la prima pietra, con i lavori che noi vogliamo finire prima o comunque in concomitanza con le Olimpiadi invernali del 2026: questo è il traguardo che ci siamo dati" ha spiegato Castelli. "Naturalmente la realizzazione delle grandi opere in Italia è irta di ostacoli. La faremo con la politica che abbiamo avuto fino ad adesso: li affrontiamo e di volta in volta cerchiamo di risolverli. Fino adesso ci è andata bene, auspico che accada anche in futuro. Una grande squadra e quindi sono fiducioso" ha concluso. (Rem)