Bosnia: ex leader wahabita Bosnic liberato dalla prigione

- L'ex leader wahabita della Bosnia Erzegovina, Husein Bilal Bosnic, è stato liberato dal carcere dopo aver passato sette anni in prigione a Vojkovici a seguito di una condanna per incitamento al terrorismo. Il direttore della prigione bosniaca, Sinisa Perkovic, ha confermato all'agenzia di stampa "Srna" che Bosnic ha lasciato il carcere questa mattina evidenziando la sua buona condotta negli ultimi sette anni. Ogni altra questione, secondo Perkovic, è competenza delle agenzie per la sicurezza bosniaca. Bosnic era stato arrestato nel settembre del 2014 durante l'operazione Damask, insieme ad altri 15 musulmani salafiti. Liberato poco dopo era stato nuovamente arrestato dalle autorità bosniache. Durante il periodo in carcere l'ex leader del wahabismo in Bosnia ha fatto appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo adducendo l'assenza di un giudizio equo e la lesione del suo diritto di parola.(Seb)