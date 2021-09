Polonia: Varsavia accoglierà 500 profughi afgani per tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia accoglierà 500 profughi dall’Afghanistan per tre mesi. Lo ha reso noto alla stampa il portavoce del governo, Michal Dworczyk. Si tratta di collaboratori delle truppe Nato che sono stati evacuati dopo la presa di potere da parte dei talebani. Dworczyk ha precisato che soltanto un massimo di 50 di loro sarà in grado di restare in Polonia nel lungo periodo dopo aver ottenuto lo status di rifugiati. La metà di questi 500 afgani arriverà in territorio polacco già oggi dalla base militare statunitense di Ramstein, in Germania. (Vap)