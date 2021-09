Afghanistan: Di Maio, Ue ha peso maggiore tra attori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha un peso maggiore di tutti gli altri attori internazionali, in Afghanistan, essendo il primo erogatore di aiuti allo sviluppo. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue in Slovenia. “La difficoltà di prevedere la linea di condotta dei talebani conferma la necessità di giudicare le nuove autorità di fatto sulla base dei loro comportamenti e non delle loro parole”, ha affermato Di Maio. “Per noi è fondamentale che sia garantito il passaggio sicuro e la libertà di uscita dal Paese e che ci sia una presa di distanza da tutti i gruppi terroristici; importante che sia inoltre garantito il pieno accesso umanitario e il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne; tra le priorità anche la formazione di un governo inclusivo”, ha aggiunto il ministro. “Riconoscimento internazionale e prosecuzione dell’assistenza umanitaria sono le leve di cui disponiamo nei loro confronti. Il rischio che corriamo è che queste leve si indeboliscano se altri attori agiscono in maniera differente. Non dobbiamo però sottovalutare che l’UE ha un peso maggiore di tutti gli altri attori internazionali, essendo il primo erogatore di aiuti allo sviluppo. Questo lo sanno anche i talebani”, ha dichiarato Di Maio.(Res)