Spagna: ministro Interno, Procura vada fino in fondo in indagini su re emerito Juan Carlos

- La Procura spagnola deve poter agire "fino alle fine" in merito alle indagini sulle presunti fondi occulti del re emerito, Juan Carlos. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska nel corso di una conferenza stampa, definendo "preoccupanti" le indiscrezioni giudiziarie rese note oggi dal quotidiano "El Mundo" secondo le quali il re emerito avrebbe accumulato la sua ricchezza facendosi pagare "commissioni ed altri benefici" in vari affari internazionali. Secondo il ministro dell'Interno, in una democrazia come quella spagnola "tutto deve essere indagato" e affinché una democrazia funzioni, tutti i poteri devono lavorare in modo indipendente ed efficace". (Spm)