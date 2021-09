Imperia: controlli dei carabinieri, 7 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di operazioni volte al controllo del territorio effettuate dai carabinieri di Imperia, è stato possibile denunciare 7 soggetti. In particolare, un afghano rifiutatosi di fornire le proprie generalità al controllo del biglietto (operato da personale dell’azienda di trasporto) prima di imbarcarsi su un autobus; un italiano 40enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravata per aver causato un incidente stradale; due persone (madre e figlio) per detenzione illegale di armi, procedendo al contestuale sequestro di fucili e munizioni cal. 12; una donna è ritenuta responsabile di tentata rapina impropria, avendo cercato di sottrarre alcuni capi di abbigliamento in un negozio senza riuscirvi per la presenza della guardia giurata, opponendosi peraltro al controllo fino all'intervento dei militari. A Sanremo (Imperia) un cittadino nordafricano, è ritenuto responsabile di aver sottratto, da un carrello all'interno di un supermercato, lo zaino lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario, a cui è stato restituito. A Bajardo (Imperia) un cittadino del luogo è stato denunciato per aver coltivato cannabis senza autorizzazione le 4 piante sono state sequestrate.(Ren)