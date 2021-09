Roma 2021: logo M5s su locandine con Raggi e Conte, sindaca uscente apre campagna a San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con coraggio": questo lo slogan esposto al parco delle Balene a San Basilio di Roma dove è attesa l'apertura ufficiale della campagna elettorale della sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. Il nuovo logo del M5s e l'immagine che accosta il presidente Giuseppe Conte e Raggi campeggia su più cartelloni, bandiere arancioni e gialle riportano la scritta "Virginia Raggi sindaca". In piazza diverse decine di persone, quasi tutti i candidati nella lista del Movimento 5 stelle per l'Assemblea capitolina, ma anche la presidente uscente del Municipio X e la candidata alla presidenza del Municipio XIII, minisindaca uscente, Giuseppina Castagnetta. Poco prima dell'evento, a cui seguirà un tour nel quartiere, la sindaca con un tweet ha denunciato un danneggiamento alla palestra della legalità e affermato: "Sono scomoda ma non ho mai avuto paura e non ne avrò adesso. Andiamo avanti con coraggio sempre a testa alta per Roma e i romani". (Rer)