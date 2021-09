© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 settembre del 1982, 39 anni fa la strage di via Carini in cui "la mafia uccise il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Oggi più che mai non dimentichiamo la storia, le nostre battaglie e i nostri doveri". Lo scrive su Twitter il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. (Rin)