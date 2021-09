Polonia-Svezia: colloqui ministri Esteri a margine della riunione informale Ue in Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Polonia e Svezia, Zbigniew Rau e Ann Linde, hanno parlato a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea dedicata all’Afghanistan. Lo rende noto il dicastero degli Esteri di Varsavia. “Tema principale dei colloqui è stata la presidenza svedese dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) – che nel 2022 assumerà la Polonia – inclusa l’organizzazione della Conferenza annuale di revisione della sicurezza”, si legge in un messaggio su Twitter del ministero degli Esteri polacco. (Vap)