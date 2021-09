Milano: Sardone (Lega), stazione di Quarto Oggiaro diventata tendopoli di clandestini, vanno allontanati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro sta diventando sempre più una zona franca dove i clandestini sono i padroni incontrastati, tanto che si sono creati una vera e propria tendopoli con divani, materassi e coperte sul marciapiede. Lo dichiara in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Molti pendolari che ogni giorno si recano a prendere il treno sono preoccupati da queste presenze. Qualcuno è stato anche importunato e non si sente più sicuro a girare nella zona", prosegue Sardone. L'identificazione e lo sgombero degli abusivi "dovrebbe essere un compito del Comune", la consigliera comunale propone daspo cittadini per questi soggetti "visto che stiamo parlando di una stazione". "Questo gruppo di africani, alcuni anche abbastanza aggressivi, va assolutamente allontanato dalla stazione di Quarto Oggiaro", commenta Stefano Pavesi, consigliere della Lega nel Municipio 8. "Consiglio a Sala di farsi un giro in zona per toccare con mano i problemi reali dei cittadini milanesi che lui stesso ha abbandonato preferendo occuparsi di piste ciclabili e di urbanistica tattica", conclude Pavesi. (Com)