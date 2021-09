Bielorussia: ministro Esteri romeno, preoccupati per continuo deterioramento situazione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ribadisce la propria preoccupazione per il continuo deterioramento della situazione interna in Bielorussia e per le continue violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani in questo Paese. E' quanto affermato dal ministro degli Esteri della Romania, Bogdan Aurescu, come riportato da una nota stampa diffusa dopo l'incontro di ieri in Slovenia con la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tihanovskaia. Al contempo, il ministro romeno ha accolto con favore le aspirazioni dei cittadini della Bielorussia verso i valori democratici e libertà fondamentali, evidenziando il sostegno della Romania agli strumenti internazionali predisposti a beneficio del popolo bielorusso. (Rob)