Roma 2021: Michetti a Ponte Milvio, "tutti i giorni siamo sul territorio per capire i problemi"

- "Noi siamo qui oggi a Ponte Milvio tra la gente, a prescindere dalle aperture la campagna elettorale è iniziata da un po' di tempo. Tutti i giorni siamo sul territorio in parti diverse come gli altri candidati a conoscere i problemi delle persone e capire come interpretarli e trovare il modo attraverso provvedimenti amministrativi di dare delle soluzioni". Lo ha detto questa mattina il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in occasione di un incontro pubblico a Ponte Milvio insieme ad Andrea Signorini, candidato presidente del centrodestra per il Municipio XV. Signorini ha poi spiegato che "per rilanciare il quadrante nord di Roma è assolutamente necessario prolungare la Metro C fino prima almeno alla Farnesina (stadio Olimpico) e poi lungo la Cassia fino a Grottarossa. Ultimo tassello, il capolinea alla Giustiniana per collegare la metro con la linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo. Allo stesso tempo - ha continuato - è urgente smantellare tutti gli insediamenti abusivi presenti lungo il Tevere soprattutto sul versante di Flaminia, da Ponte Milvio e Tor di Quinto fino a Labaro, ai lati della pista ciclabile di Roma nord e lungo gli argini del fiume. Sono decine". (Rer)