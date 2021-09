Libia: premier Dabaiba, ambizione è creare esercito unificato e garantire elezioni libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambizione della Libia è di creare un esercito unificato, una vera forza di polizia e garantire elezioni libere e trasparenti. Lo ha detto Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale ad interim della Libia, nel suo intervento alla prima giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "L'obiettivo principale per la Libia è realizzare il proprio sogno democratico: occorre guidare il paese verso questo nobile obiettivo con modalità democratiche mai conosciute prima", ha detto, aggiungendo che gli “squilibri strutturali” dei decenni passati devono essere risolti per consentire lo sviluppo del paese. (Rin)