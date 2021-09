Regno Unito: "Politico", rivelato piano operativo per morte regina Elisabetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato rivelato il piano di azione delle autorità del Regno Unito per i giorni successivi alla morte della regina Elisabetta II, soprannominata "London Bridge" dall'omonimo ponte londinese. Il portale "Politico" è entrato in possesso dei documenti dell'operazione del governo britannico Alcuni frammenti rivelano che il primo ministro in carica sarà allertato da una telefonata in cui gli verrà detto "Il London Bridge è crollato" e la notizia della morte verrà comunicata dalla associazione della stampa britannica. La regina ha attualmente 95 anni, è in buona salute e non c'è alcun sospetto che il tragico evento possa aver luogo di qui a poco ma il piano è stato discusso dall'ufficio di gabinetto. I documenti mostrano uno straordinario livello di impiego delle forze britanniche, inclusa una vasta operazione di sicurezza per gestire folle senza precedenti e il caos dei viaggi che potrebbe vedere Londra, si legge nei documenti, piena per la prima volta in assoluto. (Rel)