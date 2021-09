Burkina Faso: polizia spara lacrimogeni per disperdere minatori irregolari, morte soffocate otto persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone sono morte soffocate negli scontri scoppiati con la polizia davanti alla miniera di Bissa, nel Burkina Faso centrale, dove gli agenti hanno fatto uso di lacrimogeni per disperdere i minatori d'oro irregolari. Lo ha detto in una nota il procuratore del Burkina Faso, Wendyam Lambert Sanfo, precisando che almeno 40 persone erano presenti sul posto quando la polizia ha sparato i lacrimogeni, azione che ha "causato il panico e il soffocamento dei minatori d'oro clandestini". Sanfo ha detto che saranno presentate accuse per omicidio involontario, senza specificare contro chi, mentre quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver bruciato 10 veicoli sul posto. L'incidente era stato segnalato lunedì scorso dalla polizia, che ha scoperto i corpi di sei minatori all'interno della miniera, senza tuttavia menzionare le cause del loro decesso. La miniera di Bissa è gestita dall'impresa russa Nordgold, di proprietà del miliardario Alexei Mordashov e dei suoi figli.(Res)