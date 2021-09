Covid: Paolin (Lega), ok emendamento a decreto per assunzione personale Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento al decreto Green pass, a mia prima firma, che proroga di un anno - fino al 31 dicembre 2022 - la possibilità di assumere personale sanitario e sociosanitario presso Rsa e strutture per disabili proveniente da paesi non appartenenti all'Ue. Una vittoria della Lega, che ha sostenuto con forza questa proposta in Commissione". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Giuseppe Paolin, membro della commissione Affari sociali della Camera. "Una prima risposta all'attuale emergenza che di certo non risolve il problema della carenza di medici ed infermieri di cui soffre l'Italia. Per giungere a questo obiettivo occorre ampliare in modo significativo, già a partire da quest'anno accademico, il numero gli accessi alle facoltà universitarie di medicina ed infermieristica", aggiunge.(Com)