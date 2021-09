Ambiente: Confagricoltura e Reale Mutua presentano a Cibus seconda edizione progetto "AGRIcoltura100"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 48 per cento delle imprese agricole ha un elevato standard di sostenibilità che emerge chiaramente dalle iniziative messe in atto con investimenti mirati. Ma non solo: la reazione al Covid ha generato maggiore consapevolezza verso questo tema, che ha posto al centro dell'attenzione il valore della salute. Sul palcoscenico di Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione in corso a Parma, Confagricoltura e Reale Mutua hanno presentato la seconda edizione di "AGRIcoltura100", il progetto che analizza il livello di sostenibilità ambientale e sociale delle aziende agricole italiane e i loro effetti sulla qualità e sicurezza alimentare. Lo rende noto Confagricoltura. "L'agricoltura italiana parte già dal più alto valore aggiunto d'Europa – ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura – ma gli imprenditori agricoli sono chiamati a fare ancora di più. Il percorso verso una maggiore sostenibilità è particolarmente apprezzato dalle generazioni più giovani, che si dimostrano più sensibili su questo tema. La sfida è riuscire a farlo in modo condiviso e convinto, con adeguate misure per le imprese". (segue) (Com)