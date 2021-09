Ambiente: Confagricoltura e Reale Mutua presentano a Cibus seconda edizione progetto "AGRIcoltura100" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 1.850 le realtà analizzate dalla prima edizione dello studio, realizzato da Innovation Team, dal quale emerge uno spaccato che valorizza l'impegno degli imprenditori del settore primario: risparmio energetico, uso sempre più ridotto di fitofarmaci, analisi costanti del terreno, certificazioni di qualità, formazione, integrazione sociale. I numerosi parametri della ricerca scavano a fondo e danno uno spaccato scientificamente valido di cosa rappresenti la sostenibilità nell'agricoltura italiana. L'obiettivo è monitorare costantemente l'evoluzione di questo impegno; la seconda edizione dell'indagine è in corso e già ora il numero delle aziende partecipanti è superiore a quello della prima edizione. "Siamo sempre più impegnati sul fronte della protezione e valorizzazione del comparto agro-alimentare, e lo facciamo a tutto tondo – ha concluso il direttore commerciale e Brand di Gruppo di Reale Mutua, Michele Quaglia –. Il percorso di sviluppo insieme a Confagricoltura è un tassello importante del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile che intendiamo proseguire per valorizzare il contributo dell'agricoltura in questo ambito e per la rinascita del Paese dopo l'emergenza Coronavirus". (Com)