Roma: derubava clienti ai tavoli dei locali a Campo de fiori, arrestato incubo dei ristoratori

- Era diventato l’incubo dei ristoranti della zona di Campo de Fiori dove aveva messo a segno diversi colpi. La tecnica era collaudata e molto semplice: il ladro prendeva di mira le borse, gli zaini e le giacche che i clienti mettevano dietro la sedia e approfittando di momenti di distrazione, riusciva a rubare, fuggendo indisturbato. Ieri sera però gli è andata male. Il ladro, un giovane algerino di 23 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti è stato arrestato per furto aggravato in concorso dai carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese. Il giovane, ieri sera, si è impossessato dello zaino di un cliente, che stava cenando in un ristorante di piazza Campo dé Fiori ed ha tentato di allontanarsi ma non ha fatto i conti con il proprietario del locale che è riuscito a bloccarlo e a dare l’allarme ai carabinieri che si trovavano in piazza. Lo straniero è stato ammanettato e portato in caserma, trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. (Rer)