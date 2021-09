Taiwan: Covid, presidenza ringrazia Giappone per quarta donazione di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ringrazia il Giappone per la quarta donazione di vaccini anti-Covid, la cui consegna è prevista per la fine del mese. Lo ha reso noto oggi l'ufficio presidenziale dell'isola, dopo che il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi ha annunciato in conferenza stampa che Tokyo donerà 440 mila dosi vaccinali a Thailandia, Vietnam e Taiwan. "Anche se il Giappone ha bisogno di dosi di vaccini AstraZeneca per la sua campagna nazionale di vaccinazione, ha comunque continuato a promettere donazioni a Taiwan, dimostrando una vera amicizia", ha detto un portavoce dell'ufficio di Taiwan. Le tre precedenti donazioni effettuate dal Giappone ammontano a 3,34 milioni di dosi; il prossimo lotto dovrebbe essere di 60 mila dosi. (Cip)