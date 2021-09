Libia: Dabaiba, più di 40 miliardi di barili di petrolio pronti per essere esportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha ricchezze enormi, una popolazione molto ridotta e un Pil limitato, ma oggi possiede più di 40 miliardi di barili di petrolio pronti per essere esportati: nel deserto libico ci sono oro, petrolio ed energia solare in abbondanza. Lo ha detto Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale ad interim della Libia, nel suo intervento alla prima giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “La Libia è un paese enorme e gode di una posizione geografica speciale: dopo anni di scontri sulla legittimità del potere deve avere la possibilità di muoversi verso una fase segnata dalla stabilità”, ha detto, aggiungendo che tra le sfide principali del paese ci sono il radicamento della cultura della prepotenza, la presenza di mercenari, la rendita derivante dal petrolio, le migrazioni e l'infiltrazione dei terroristi. (Rin)