Russia: Lavrov, nessun motivo per cambiare politica estera dopo elezioni Duma

- Non ci sono motivi politici per cambiare la politica estera della Federazione Russa dopo le elezioni di settembre per il rinnovo della Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento russo). Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Non vedo motivi legislativi o politici per cambiare questa politica estera. È approvata dal presidente in conformità con la Costituzione della Federazione Russa. Questo è ciò da cui siamo guidati", ha dichiarato il ministro. (Rum)