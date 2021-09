Difesa: al via visita di Guerini negli Usa, oggi l'incontro con il capo del Pentagono Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi, 3 settembre, la visita ufficiale del ministro della Difesa Lorenzo Guerini negli Stati Uniti, dove in giornata incontrerà il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Lo fa sapere il ministero della Difesa in una nota. Tra i temi in primo piano, la situazione in Afghanistan, ma anche lo scenario nel Mediterraneo, in Africa e nello specifico nell’area saheliana, il dossier Iraq. Il ministro e il capo del Pentagono avranno uno scambio di reciproci punti di vista anche sulla Nato. Infine, verranno trattate le relazioni bilaterali con gli Usa in ambito di difesa e cooperazione industriale. (Res)