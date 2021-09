Covid: i quattro pilastri (da abbattere) dell’esitazione vaccinale, lo studio su The Lancet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, nonostante le robuste evidenze sull'efficacia del vaccino, la schiera degli "esitanti" (una popolazione molto diversa dai "no-vax") continua ad essere numerosa, rendendo così una chimera il raggiungimento dell'immunità di gregge che, secondo gli esperti, nel caso del Covid-19, avverrebbe solo al superamento dell'82,5 per cento di popolazione vaccinata. Uno studio internazionale appena pubblicato su EclinMedicine del gruppo The Lancet, frutto della collaborazione tra Università Cattolica, New York Medical College, Università di Belgrado e Università di Verona ha analizzato le possibili ragioni alla base del fenomeno, nella speranza di trovare le parole giuste per vincere i dubbi di queste persone, aiutando così loro e l'intera comunità. "L'esitazione vaccinale – spiega la professoressa Cascini - è un fenomeno multifattoriale influenzato da una serie di fattori: cognitivi, psicologici, socio-demografici, politici e culturali. Nel caso del Covid-19, la velocità alla quale sono stati sviluppati i vaccini ha rappresentato un importante contribuito. Ma i pilastri su cui questa esitazione si fonda sono essenzialmente quattro: il tempo, la consapevolezza, la personalizzazione, e la confidenza". (segue) (Com)