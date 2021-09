Covid: i quattro pilastri (da abbattere) dell’esitazione vaccinale, lo studio su The Lancet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori di questa pubblicazione hanno effettuato una ricognizione di tutta la letteratura scientifica pubblicata sull'argomento, selezionando 209 studi. La prima constatazione è stata che i tassi di "esitazione" vaccinale variano molto nelle diverse regioni del mondo; quelli più alti si registrano nei Paesi arabi. Per quanto riguarda l'identikit dell'esitante, gli autori hanno evidenziato che l'esitante tipo è una donna, giovane, con scarso livello di istruzione, basso reddito, priva di assicurazioni sanitarie, residente in aree rurali e appartenente ad una minoranza etnica. Ma come convincere gli esitanti? "La letteratura scientifica – commenta la professoressa Cascini - suggerisce di mettere in campo strategie innovative per rispondere direttamente ai bisogni espressi dalle persone, che sono i driver dei loro comportamenti, affrontando i motivi alla base dell'esitazione". (segue) (Com)