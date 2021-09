Covid: i quattro pilastri (da abbattere) dell’esitazione vaccinale, lo studio su The Lancet (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema dell'accettazione/esitazione vaccinale - conclude la professoressa Cascini - è sempre più urgente. È necessario rafforzare la comunicazione ufficiale su questo tema perché l'affidabilità percepita svolge un ruolo importante nello sviluppo della fiducia: in particolare, la fiducia nei confronti delle autorità è cruciale nel guidare le inclinazioni delle persone verso l'accettazione dei vaccini. Ci auguriamo che i governi e i sistemi sanitari utilizzino quanto emerso da questo studio, che sintetizza lo stato dell'arte della letteratura scientifica sull'argomento, per adattare le proprie strategie e raggiungere così anche i gruppi di popolazione più esitanti". (Com)