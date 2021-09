Afghanistan: ministro Esteri Polonia, serve una rappresentanza diplomatica Ue a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha bisogno di una rappresentanza diplomatica a Kabul. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, nel secondo giorno della riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue dedicata all’Afghanistan e non solo e in corso in Slovenia. Il capo della diplomazia di Varsavia ha dichiarato che la posizione espressa dalla Polonia è chiara e serve che Bruxelles si doti di una rappresentanza diplomatica nel Paese asiatico “quanto più presto la situazione di sicurezza lo consenta”. Rau ha ricordato le parole dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell sulle aspettative europee relative al rispetto dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale. “Sono richieste che dobbiamo sollevare”, ha detto il ministro, pur aggiungendo che per lo stesso Borrell al momento si tratta di “pie illusioni”. “La conclusione che ne deriva è che” occorre “una collaborazione più politica che politico-giuridica e pertanto possiamo trascurare il riconoscimento del governo talebano ma serve con loro una collaborazione operativa, in loco”, ha detto Rau. A proposito della minaccia di nuovi flussi migratori, i Paesi membri dell’Ue sono consapevoli che le nazioni intorno all’Afghanistan saranno “esposte alle conseguenze di questa ondata”. (Vap)