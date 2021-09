Roma: Lupo (M5s), danneggiamento palestra San Basilio non ci spaventa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atto intimidatorio ai danni della palestra della legalità a San Basilio, dove proprio oggi è attesa la presenza di Virginia Raggi e di Giuseppe Conte per la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative, non ci spaventa". Così la senatrice del Movimento 5 stelle Giulia Lupo. "Semmai il contrario: - aggiunge - è esattamente il segnale della paura di alcuni che il percorso di legalità e di attenzione verso le periferie della città intrapreso da Virginia Raggi e dalla sua squadra possa proseguire. Oggi, come abbiamo fatto in tutti questi cinque anni, saremo a San Basilio ad affermare con forza che indietro non si torna e che la strada intrapresa non si può interrompere. A Roma non c'è spazio per la criminalità, per la prepotenza e per il sopruso. Andiamo avanti con coraggio".(Com)