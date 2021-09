Artico: Putin, nessuna limitazione ad altri Paesi nell'uso della rotta marittima settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia accoglie con favore l'interesse di altri Paesi nell'utilizzo della rotta marittima settentrionale dell'Artico e non imporrà loro alcuna restrizione. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nella sessione plenaria del Forum economico orientale di Vladivostok. "Accogliamo con favore tale interesse. È importante tenere presente che stiamo osservando processi in altri Paesi, dove vengono espresse preoccupazioni sul fatto che la Russia stia attivamente sviluppando la rotta del Nord per sottoporla a limitazioni. Questo non è vero. Noi non limiteranno nessuno", ha dichiarato Putin. (Rum)