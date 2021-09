Libia: Dabaiba, il mondo deve aiutarci a ricostruire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha perso risorse enormi in guerra: l'esperienza afghana deve spingere l’Unione europea a realizzare che non è possibile che un paese si imponga su un altro con la forza. Lo ha detto Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale ad interim della Libia, nel suo intervento alla prima giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Il mondo deve aiutarci a ricostruire fermandosi dove inizia l'azione delle legittime istituzioni", ha detto. (Rin)