Cina-Afghanistan: viceministro Wu a colloquio coi talebani, ottenute garanzie di sicurezza

- I talebani non consentiranno a nessuna forza di utilizzare il territorio afgano per minacciare gli interessi della Cina, e adotteranno misure per garantire la sicurezza delle agenzie e del personale cinese in Afghanistan. Lo ha dichiarato Abdul Salam Hanafi, vicecapo dell'Ufficio politico dei talebani, nel corso di un colloquio telefonico con il viceministro degli Esteri cinese Wu Jianghao. “La Cina ha sempre rispettato la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Afghanistan e ha perseguito una politica amichevole nei confronti del popolo afgano”, ha replicato Wu, auspicando che Kabul recuperi la pace e la stabilità il prima possibile. Nel corso della conversazione telefonica Hanafi ha riconosciuto l'importanza dell'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) per lo sviluppo e alla prosperità dell'Afghanistan, ed ha aggiunto che i talebani intendono sostenere e partecipare ulteriormente alla cooperazione con Pechino, definito un “amico fidato dell'Afghanistan”. (Cip)