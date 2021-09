Russia-Giappone: Putin, nelle Curili verrà introdotto un regime fiscale preferenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo introdurrà nelle Isole Curili una serie senza precedenti di vantaggi e incentivi per le imprese, compresa l'esenzione per dieci anni dalle tasse sul reddito e sulla proprietà, sulla terra e sui trasporti. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante la sessione plenaria del Forum di Vladivostok. "Dobbiamo creare un ambiente competitivo qui per far lavorare i nostri partner. Ciò significa che i parametri della pressione fiscale, il costo del capitale preso in prestito, la velocità e la qualità dei servizi pubblici per le imprese dovrebbero essere competitivi a livello globale", ha affermato il presidente russo. (segue) (Rum)