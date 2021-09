Regno Unito: ex ministro Sanità Hunt, occorre pagare di più per l’assistenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contribuenti britannici devono pagare di più per finanziare l'assistenza sociale. Questo è quanto detto dall’ex ministro della Sanità, Jeremy Hunt, secondo l’emittente “Bbc”. Dopo aver gestito il dicastero tra il 2012 e il 2018, Hunt è contrario all'aumento delle assicurazioni o delle imposte sui redditi e suggerisce invece un "premio per la sanità e assistenza". Secondo la stampa britannica, il governo starebbe valutando un incremento di almeno l'1 per cento delle rate assicurative nazionali. Il manifesto del 2019 del partito conservatore conteneva la promessa di non aumentarle. Il governo ha detto che "si impegna a pensare a un piano a lungo termine per riformare il sistema di assistenza sociale". (Rel)