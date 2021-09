Afghanistan: ministro Esteri britannico Raab oggi in Pakistan per questione rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab sarà in visita oggi e domani in Pakistan per incontrare l'omologo Shah Mahmood Qureshi insieme ad altri funzionari di governo di Islamabad. Lo riferisce l'emittente televisiva britannica "Bbc". Il tema al centro degli incontri è quello degli aiuti ai rifugiati che hanno lasciato o intendono lasciare l'Afghanistan caduto sotto il regime talebano dopo la fine della missione Nato. La visita arriva dopo che il Regno Unito ha annunciato lo stanziamento di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) per aiutare gli afgani. Questi fondi serviranno appunto, a fornire rifugi e servizi igienici alle decine di migliaia di persone che, si prevede, fuggiranno dal Paese. Dopo la visita di ieri in Qatar, anche nell'ultima tappa del suo viaggio regionale si confronterà sul dialogo con i talebani per garantire un sicuro trasferimento dei rifugiati ed evitare che l'Afghanistan diventi un nuovo centro terroristico. Il Pakistan rappresenta un Paese chiave per la crisi umanitaria in atto avendo già accolto 3 milioni di rifugiati afgani. (Rel)