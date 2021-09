Romania: vicepremier Barna chiede le dimissioni spontanee del premier Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito romeno Usr Plus vuole chiedere le dimissioni spontanee del premier Florin Citu. Lo ha detto il copresidente di Usr Plus, il vicepremier Dan Barna, all'emittente televisiva "Digi 24". Se ciò non avverrà, Barna ha dichiarato che è già pronta una mozione di sfiducia che sarà firmata anche dai parlamentari dell'Alleanza per l'Unione dei romeni (Aur), sebbene egli abbia precisato di non aver negoziato nulla con l'Aur. "Non abbiamo negoziato nulla con l'Aur. Abbiamo pronta una mozione di sfiducia che abbiamo aperto al voto di tutti i parlamentari. Ci sono state discussioni e i parlamentari di Aur hanno detto che sosterranno questa mozione di Usr Plus. Se ciò accadrà, tanto meglio. La posta in gioco è importante per questa coalizione", ovvero "proseguire con un altro primo ministro", ha detto Barna. Se la mozione di sfiducia dovesse fallire, il politico ha affermato che i ministri dell'Usr Plus si dimetteranno. "Se cade il governo di Florin Citu, segue la fase delle consultazioni e la proposta del presidente di un nuovo premier. Mi auguro che il Partito nazional-liberale (Pnl) proponga un primo ministro serio e competente, che abbia la capacità di preservare una coalizione", ha sottolineato Barna. (Rob)