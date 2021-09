Afghanistan: talebano Shaheen, “abbiamo diritto di alzare voce per musulmani in Kashmir”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suhail Shaheen, portavoce dell’ufficio politico dei talebani a Doha, in Qatar, ha dichiarato che i talebani hanno diritto di far sentire la loro voce per i musulmani del Kashmir. Lo riferisce l’emittente televisiva pakistana “Geo Tv”, che cita un’intervista rilasciata da Shaheen a “Bbc Urdu”. “Abbiamo questo diritto, essendo musulmani, di alzare la nostra voce per i musulmani in Kashmir, India, e in qualsiasi altro Paese (…) Alzeremo la nostra voce e diremo che i musulmani sono il vostro stesso popolo, i vostri stessi cittadini. Hanno pari diritti in base alle vostre leggi”, ha affermato il portavoce. Secondo “Geo Tv” Shaheen ha detto anche, a proposito della Rete Haqqani, gruppo di guerriglia islamico vicino ai talebani, che non è un’entità autonoma: “Non esiste un gruppo del genere”, è “una parte dell’Emirato islamico dell’Afghanistan”. (segue) (Inn)