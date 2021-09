Afghanistan: talebano Shaheen, “abbiamo diritto di alzare voce per musulmani in Kashmir” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India, infatti, dopo aver rimpatriato da Kabul il suo personale diplomatico, ha avviato un’interlocuzione con i talebani: il 31 agosto l’ambasciatore in Qatar, Deepak Mittal, ha incontrato Sher Mohammad Abbas Stanikzai, capo dell’ufficio politico dei talebani a Doha e negoziatore dell’accordo con gli Stati Uniti. L’incontro ha avuto luogo nella capitale qatariota, nella sede dell’ambasciata indiana, su richiesta della parte talebana, secondo quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. L’ambasciatore Mittal, si legge nella nota, ha fatto presente all’interlocutore la preoccupazione dell’India che il territorio afgano possa essere usato per atti di terrorismo e attività anti-indiane. Il rappresentante dei talebani ha assicurato che la questione sarà “affrontata in modo positivo”. Il colloquio, per il resto, si è concentrato sulla sicurezza e il ritorno in patria degli indiani bloccati in Afghanistan. È stato toccato anche il tema dei cittadini afgani, in particolare di quelli appartenenti a minoranze, che desiderano recarsi in India. Ieri il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, ha chiarito che è ancora “molto presto” per parlare di un possibile riconoscimento dei talebani e che l’obiettivo di Nuova Delhi è che “il suolo afgano non venga utilizzato per attività anti-India e terrorismo di alcun tipo”. (Inn)