Sicurezza: 78 arrestati e 796 indagati dalla Polfer ad agosto

- 78 arrestati, 726 indagati e 261.950 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli nel mese di agosto della polizia ferroviaria, fa sapere una nota la Polizia di Stato. 15.587 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 2.206 a bordo treno, 937 i servizi antiborseggio, 178 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 145 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Controlli potenziati anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate dal Servizio polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale durante l’intero mese: la settima giornata “Oro rosso”, effettuata il 3 agosto, finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. 541 gli operatori impegnati, 131 i servizi di pattugliamento lungo linea e 48 su strada. Circa 1.500 le persone controllate e 6 indagate; 259 rottamai verificati e 1 tonnellata e mezzo di rame di provenienza illecita recuperato. La settima operazione “Rail Safe Day”, del 10 agosto, organizzata presso 613 località “sensibili” in tutta Italia, di cui 518 stazioni, per prevenire comportamenti anomali e scorretti in ambito ferroviario che spesso sono causa di incidenti. Oltre 1.290 gli operatori della Polfer impegnati nelle attività e 24 le sanzioni applicate. E l’ottava giornata dell’operazione “Stazioni Sicure”, del 24 agosto, dedicata al contrasto delle attività illecite e alla prevenzione di possibili azioni improntate all’illegalità, che ha visto l’impiego di 1.376 operatori Polfer in 423 scali interessati. 7 arrestati, 13 indagati, 12.234 persone controllate e 2.426 bagagli ispezionati. (Ren)