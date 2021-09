Sicurezza: 78 arrestati e 796 indagati dalla Polfer ad agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, attraverso un’attività d’indagine dei poliziotti della Polfer di Verona, una 32enne rumena è stata arrestata per furto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un rider, in attesa di ritirare un’ordinazione presso un fast food dello scalo ferroviario, avrebbe subito il furto della propria bicicletta elettrica del valore di un migliaio di euro. Il giovane si è immediatamente rivolto ai poliziotti che, tramite la visione dei filmati della videosorveglianza, hanno potuto constatare che la donna si sarebbe allontanata dalla stazione con il velocipede sollevando la ruota posteriore in quanto chiusa con un lucchetto. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccare la straniera nei pressi dello scalo ferroviario e recuperare la bicicletta che è stata poi restituita al giovane rider. Ancora a Verona, gli operatori della Polfer hanno arrestato un 27enne marocchino, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, ricercato per rapina. Il giovane, entrato nello scalo ferroviario, è stato notato dai poliziotti in quanto il suo monopattino aveva i fili elettrici manomessi. Fermato, è emerso che l’uomo aveva a suo carico una misura restrittiva emessa dalla Procura della Repubblica di Mantova per aver commesso alcune rapine utilizzando lo spray al peperoncino. Effettuato un controllo più approfondito, lo straniero è stato trovato in possesso di un flacone contenente la sostanza irritante utilizzata contro le vittime, oltre a circa 1.000 euro e un telefono cellulare. Gli oggetti sono stati sequestrati assieme al monopattino. Il 27enne, prima di essere condotto in carcere, è stato denunciato per ricettazione, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per non aver ottemperato all’espulsione dal territorio italiano emessa dalla Questura di Mantova. (segue) (Ren)